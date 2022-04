La transformation ou la rénovation d’une maison implique des choix.

Si vous êtes un passionné de rénovation et que vous avez les compétences nécessaires pour effectuer vous-même les travaux de rénovation, comme la plomberie, le câblage électrique, le travail du bois ou la finition, la peinture et les travaux muraux, vous pouvez économiser beaucoup d’argent en suivant les conseils de rénovation de maison 66, artisan spécialisé travaux.

Si, par contre, vos poches sont profondes ou si vous n’avez pas la confiance ou les compétences nécessaires pour mener à bien vos projets de rénovation vous-même, engagez un entrepreneur. Les meilleurs candidats doivent présenter au moins trois références de clients précédents ainsi qu’un portfolio de travaux antérieurs à examiner.

Les cuisines sont des projets de rénovation populaires

Plus la maison est ancienne, plus il y a de chances que quelque chose se brise, tombe en panne ou s’use tout simplement.

Lorsque vous réfléchissez aux travaux à entreprendre, tenez compte de la durée pendant laquelle vous prévoyez de rester dans la maison et de l’objectif des travaux d’aménagement ou de rénovation. Les cuisines et les salles de bains ont généralement la plus grande valeur de revente et font partie des projets de rénovation les plus populaires et les plus coûteux.

Une nouvelle peinture – que vous pouvez généralement faire vous-même – donne à la maison un aspect propre et soigné à moindre coût.

Peindre une pièce

Un ensemble vintage de baignoire et de douche à pieds griffus

La plupart des propriétaires peuvent repeindre une pièce. Achetez suffisamment de peinture pour faire le travail : Estimez la surface des murs et achetez des gallons de peinture en conséquence. Le coût de la peinture va de peu élevé (moins de 20 € le pot) à 30 € le gallon et plus.

La meilleure concordance des couleurs se fait au moment de l’achat initial, et acheter un quart ou un gallon supplémentaire de peinture est un pari sûr. Pour les projets de très grande envergure, l’achat d’un conteneur de cinq gallons, lorsque cela est possible, garantit une couleur uniforme.