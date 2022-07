L’architecte a l’apanage de tout type de constructions en zone urbaine ou rurale, de toutes les dimensions… Quand solliciter l’aide de l’architecte ? À tout moment et à toutes les étapes de votre projet. Son savoir-faire et son expérience vous permettent de dormir sur vos deux oreilles, après. Son rôle est de garantir que votre maison réponde à toutes les normes techniques et environnementales en BTP, mais surtout à vos besoins et préférences en matière de design et de confort.

Appeler l’Architecte dans le cadre d’une rénovation

Tant que vous pouvez rénover, c’est une alternative peu coûteuse, voire avantageuse, dont la réalisation est à confier à l’architecte. Suivant ses connaissances approfondies et pratiques en BTP, ce génie de la construction fera un « scan » complet de tout votre intérieur et la structure de votre maison. Vous saurez ensuite ce qu’il faut pour donner à votre bâtiment une nouvelle configuration plus confortable.

Appeler l’architecte pour construire une maison

En plus de la planification, vous pouvez compter sur le même architecte pour la suite de votre projet. Notamment, gage de qualité de toutes les constructions, le choix des matériaux et des équipements doit se faire en parfaite connaissance de leur compatibilité, de leur fonctionnalité, de leur durabilité et de leur propriété esthétique. C'est un autre rôle crucial de l'architecte :

Ce professionnel du BTP suit de près la matérialisation de l’édifice. Cette étape de contrôle est primordiale. Et qui de meilleur que l’architecte initial pour assurer que ce qu’il a conçu résistant, de hautes performances thermiques, sécuritaire et beau le soit en fin de construction ?

Se fier à l’architecte dans d’autres cas

On peut penser que les architectes ne sont sollicités que pour concevoir et démarrer des travaux. Mais de nos jours, ils sont une bonne aide en matière de montage financier. Grâce à leur plan et leur ingéniosité, obtenir un crédit va être plus facile. Par ailleurs, l’architecte est aussi partie prenante en matière administrative, notamment pour l’obtention d’un permis de construire.

Mais même avant toute planification, vous pouvez vous faire aider par l’architecte pour le choix du terrain de construction. Cet élément est d’ailleurs le premier facteur de réussite ou d’échec, de qualité ou de médiocrité de tout type de projet BTP. Dans le cadre d’un achat immobilier, cet artisan n’est pas moins connaisseur en matière de prix. Il est un des seuls professionnels de l’immobilier à pouvoir évaluer la valeur d’un bâtiment.