Présentation de deux livres utiles aux étudiants du CFA (de la formation « Technicien de maintenance énergétique » à « Constructeur bois« ).



“Transformer une maison ancienne : Plus de 30 réalisations” est un livre dont le titre est explicite. Dans ce livre vous allez trouver 30 exemples de rénovations de maisons anciennes richement illustrés à travers des photographies. pour la majorités des exemples et études de cas il s’agit de maisons anciennes de caractère qui proposent une architecture d’intérieur assez remarquable alliant héritage de l’ancien et éléments neufs modernes.

Dans ce livre écrit par une architecte spécialisée en devis travaux et qui fixe des prix à la rénovation à Perpignan pour des entreprises de travaux ou Courtier du 66, vous allez voir de nombreux exemples de maisons avec une maçonnerie apparente en pierre ou en brique, complétée par des sols en résine ou en béton ciré, des mezzanines avec une structure métallique et des garde corps en verre… Bref de nombreux exemples très esthétiques et porteurs d’inspiration de mariage entre charme de l’ancien et sobriété du contemporain.

“Transformer une maison ancienne : Plus de 30 réalisations”, Marie-Pierre Dubois-Petroff chez Ed. Massin. Collection : Recettes d’architecte, 2012

” Rénovation écologique ” est un livre relativement ancien , publié pour la première fois en 2007 lorsque l’écologie était encore une nouvelle tendance et non une conditions habituelle.

Une rénovation écologique ne se limite pas seulement à l’utilisation de matériaux durables, mais également à la manière dont nous utilisons l’espace de notre maison. Carol Venolia et Kelly Lerner nous encouragent à adopter une approche créative pour maximiser l’efficacité énergétique, améliorer la qualité de l’air intérieur et créer une esthétique harmonieuse.

Ce livre vous fera découvrir une série de principes de la rénovation écologique, pour certains devenu la norme actuelle, et pour d’autres considérés encore marginaux comme par exemple :

l’isolation thermique avec une réduction considérable des ponts thermiques

économie de l’énergie et en particulier des énergie à source non renouvelables

économie de l’eau, collecte et réutilisation des eaux de pluie

économies de chauffage et solution alternatives

de règle générale, la maison rénovée est considéré ici comme un élément de l’éco système qui a un fort lien avec son environnement. de ce fait les principes de l’architecture bioclimatique sont largement étudiés

Ce livre ne se limite pas à des recommandations théoriques, il regorge également d’exemples réels et inspirants de projets de rénovation écologique. Des maisons aux architectures innovantes aux jardins écologiques, vous trouverez de quoi nourrir votre créativité et votre désir de vivre en harmonie avec la nature.

” Rénovation écologique ”, de Carol Venolia et Kelly Lerner, La Plage Editeur, 2007

Ces deux livres sont disponibles au CDI