Actualités des nouvelles technologies en Suisse

Une tendance de fond que l’on constate aisément depuis une dizaine d’années, c’est la façon dont les internautes rassemblent de l’information afin de trouver les meilleurs astuces. On peut le voir en action sur les réseaux sociaux, à travers les groupes Facebook, ou plus récemment sur un réseau social entièrement dédié à la vidéo comme Tic Toc.

Toujours à l’affût de bons plans, les internautes rassemblent parfois ces informations pour les proposer sur des sites de types « comparateurs » (comme par exemple ce groupement belge qui compare les sites de livraison de fleurs en Belgique), tout en bénéficiant parfois d’une commission à travers les plate-formes d’affiliation.

Cette collaboration, en ce qui concerne l’information, ne se limite pas aux biens de consommation mais touche aussi la politique et l’enseignement. En externalisant ainsi les travaux, un projet peut être amené à sa conclusion de façon rapide et multi-disciplinaire. Une tendance également née du web est le crowdfunding, que l’on retrouve pour financer tout type de projet, qu’il s’agisse de la création d’un produit ou du soutien d’une personne.

Nous reviendrons ces prochaines semaines sur ces tendances de fond qui ont profondément transformé non seulement le web, mais la société dans son ensemble, et le monde du travail en particulier, pour le meilleur et pour le pire.