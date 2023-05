Actualités des nouvelles technologies en Suisse

Les temps sont à la globalisation, en informatique encore plus qu’ailleurs. Des sociétés géantes comme Google ou Amazon mettent à disposition des entreprises et des particuliers de l’espace serveur, de l’hébergement et des solutions informatiques à moindre coût. Comment alors se démarquer lorsqu’on est une société locale? Tout d’abord, si nous prenons par exemple une société informatique Genève, son avantage principal va résider dans ses possibilités en termes de support; en effet, de nombreuses entreprises ont besoin d’un ingénieur attitré qui pourra intervenir sur place en cas de problème, ou simplement former les collaborateurs à un nouvel outil informatique. C’est donc dans le sur-mesure que le local paie le plus, et aussi au niveau du support. Les grandes sociétés sont parfois incapables d’aider « intelligiblement » les sociétés en français.

Un autre aspect important des entreprises d’informatiques suisses, pour autant qu’elles stockent leur données sur le territoire helvétique, se situe dans les aspects légaux d’un hébergement suisse. Les lois sur la protection des données sont particulièrement développées en Suisse, et c’est une garantie non seulement pour les entreprises mais surtout pour les particuliers qui utilisent leurs services, de savoir qu’en cas de problème, un recours est possible, que leurs données sont protégées au titre de la loi suisse, et qu’ils peuvent y accéder ou les effacer en cas de besoin. Beaucoup de sociétés offshore n’offrent aucune protection aux utilisateurs. La transparence légale et le « made in Switzerland » ont donc une valeur important en termes de crédibilité.